徵召惹議 黨中央：預留萬分之一可能性

2019-03-05

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨定調二○二○總統大選初選採「七成民調、三成黨員投票」，黨主席吳敦義則拋出保留二階段徵召的可能性，引發為徵召高雄市長韓國瑜鋪路的揣測。國民黨中央昨重申，徵召絕對是不希望見到的情況，但總是要預留彈性，不須過度解讀。

一名挺吳派中常委表示，讓國民黨贏得大選是全黨一致期待，但如果制度設太死，排除徵召可能性的話，那要是台北市長柯文哲很晚才宣佈參選，民調還贏過所有候選人該怎麼辦？吳敦義所說的只是一個備而不用的制度。

不過，這名中常委也認為，當年「換柱」是無預警的動作，當然會引起很大爭議，二○二○如果真的要走到徵召這一步，黨中央必須考慮先設計好制度，啟動徵召機制的前提必須說明清楚，不能是臨時起意，才不會讓人覺得是因人設事。

對於吳敦義保留二階段徵召的可能性，引發黨內臆測；已表態參選總統的前立法院長王金平對此表達不滿，直言徵召韓國瑜參選總統是「假議題」。

國民黨文傳會副主委兼發言人歐陽龍昨受訪時表示，吳敦義說的非常清楚，「預留萬分之一徵召的可能性」就是採用徵召的機會很小，「求勝」才是重要，讓大家過好日子才是終極目標，不需要過度解讀，請所有要參選的人放心。

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