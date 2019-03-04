工商界︰管太多 匯回興趣缺缺

2019-03-04

〔記者羅倩宜／台北報導〕行政院「海外資金匯回專法」已有雛形，不過工商界反應冷淡，認為 「管太多」，包括信託專戶鎖住資金、限定投資產業範圍太狹窄，都讓資金返台興趣缺缺。中小企總表示，資金回台，要讓它投資在廠商有把握的產業，提高獲利可能性，才會增加回台意願。

全國工業總會秘書長蔡練生說，「目前停在海外的資金，廠商完全可自由運用，若沒有足夠誘因，為什麼要回來被管東管西？」他表示，八％及十％稅率還可接受，但管控條件太嚴格，例如鎖在專戶、先課後退，廠商不會願意。

工總指出，限定投資用途是好的，但建議應採個案申請，投審會核准該項投資，財政部即課八％或十％的稅，不必信託。另投資用途最好是負面表列，例如資金回台炒房炒地炒股，即課以重稅；若不在負面表列範圍，則儘量適用專法稅率。

中小企業總會副理事長、會計師蔡文預認為，資金回台投資什麼產業，若限定得太嚴格，恐怕對鼓勵回流沒有效果。例如目前傳出擬予適用的五加二或長照產業，「短期內獲利機會不大，但資金回來卻要鎖在信託專戶，兩年後所發生的虧損，可能比交稅還多。」中小企總建議開放更多適用產業，例如回台投資母公司、集團子公司，或投資有助國內轉型升級的關鍵產業，包括半導體、螺絲扣件、電動車零組件、航太零組件等等。

至於八％或十％稅率，中小企總認為算是合理，因海外資金多已在當地交過稅，回台給予減半優惠（目前營所稅二十％）廠商可接受。「最重要的是你要讓廠商投資在它擅長、有把握的產業，報酬率可掌控，它就願意『先課後退』。」

全國商業總會理事長賴正鎰則建議給予海外資金特赦，七年以上（逾追稅期）一律不課稅；七年以內課三至四％的稅率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/