台南立委補選》為謝龍介站台 朱打翻轉牌

2019-03-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨立委補選候選人謝龍介昨天搶攻山區選票，在玉井青果市場進行路口開講，並以車隊掃街，還邀前新北市長朱立倫站台，全力造勢，最後衝刺。

謝龍介連日以路口開講形式，宣揚拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路的政見與理念，昨在玉井區路口開講與車隊掃街後，轉往楠西的玄空法寺參拜，朱立倫一路陪同，不斷向鄉親喊話，要翻轉台南。

朱批民進黨很會「唬爛」

朱立倫表示，民進黨最大的特色就是騙，很會「唬爛」，他只說了當選總統後若是缺電，包含核四都可能重啟，就被全力打壓，一直遭到非理性指責、謾罵。

朱立倫問民進黨，選前說不用核電，執政後，核電廠一直在運作；選前高喊台獨，執政後也不敢宣布台獨，造成兩岸關係對抗，影響農漁產品銷售，百姓需要的是和平、做生意、賺大錢而已。

謝龍介重申，當選後以八個月時間，衝刺農漁產品的行銷，若做不好就主動辭職，放棄連任；並指稱自己已陸續幫文旦、鳳梨、芒果、虱目魚等農漁產品接下訂單。

謝龍介也提到，目前藍綠民調在誤差範圍內，這是國民黨近廿年來最接近、最有機會拿下勝利的選舉，希望鄉親努力催票，「換人來做」。

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