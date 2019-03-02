王金平盼再晤馬英九 尋求支持

2019-03-02

「拜會之旅」即將啟動

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕前立法院長王金平三月七日將在台北國際會議中心正式宣布參選總統，他昨天受訪時指出，宣布參選總統後，會安排「拜會之旅」，對象包含前國民黨主席連戰、前總統馬英九等人。王還說，希望馬英九接受他的邀請，安排見面機會。

「希望他接受我的邀請」

對此，馬英九辦公室回應，「馬前總統目前還未接獲兩人會面的邀約。」

王金平指出，七日將在台北國際會議中心舉行宣布記者會，並邀請三部遊覽車的高雄鄉親北上。被問到會不會邀請高雄市長韓國瑜時，王回應：「沒有沒有，沒有邀請特定的人」，當天不會找有份量的人，都是真正的鄉親，不是為了「有份量的人」宣布。

王金平指出，三月七日宣布參選後就會安排「拜會之旅」，對象包含馬英九、連戰、前主席吳伯雄、前副總統蕭萬長等人，一一向他們報告自己參選總統的事宜。

對於是否將有「馬王會」，王金平回應，希望馬英九接受他的邀請，安排見面機會。媒體追問上述名單是否私下表達對他的支持，王金平回應，目前只有向連戰私下報告過，送自己新書時告訴他的。

二○一三年爆發「九月政爭」後，馬王瀕臨決裂，兩人還展開司法訴訟。今年一月廿三日王金平親自送書、兩人面談四十五分鐘，這次不公開拜會也被視為破冰。事後王還把馬英九的春聯貼在辦公室門口，如今馬王會有可能二度登場。

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