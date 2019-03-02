二階段徵召？吳敦義：為求勝選保留可能性

2019-03-02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨雖已確定總統初選採取民調、黨員投票各占七成、三成比例，但仍未排除可能改徵召最強人選，遭表態參選總統的前立法院長王金平質疑很奇怪。國民黨主席吳敦義昨受訪回應說，他沒有講一定會有第二階段的徵召，只說保留這種可能性。因為國民黨要求光榮勝選，既然有人提出兩階段，他才說沒有所謂必然有兩階段的狀況，但假設為了最後勝利，保留徵召的可能性，不過這要非常慎重、謹慎，不能隨便為之。

「要非常慎重，不能隨便為之」

吳敦義還說，這是「保留一線機會」，但一定要極為慎重來做這個事，國民黨當然要求勝，只要依法、認真、努力，國民黨就不會重演二○一六大選的故事（換柱），但要保留，至少不能把這個可能性全部歸零。

媒體追問，初選勝出的人還是可能被撤換？吳敦義連忙表示，「我從來沒有這樣講話」，但也說，「在進行當中假如是已經有這種情況，萬分之一的可能也是要保留著。」

吳敦義昨參加世界客屬總會理監事新春聯誼暨國民黨客家事務委員會新卸任主委交接，前黨主席吳伯雄也出席這場活動。吳伯雄致詞時說，這二、三年吳敦義在最艱困的時刻領導國民黨，受到財務等各方面的壓力，面對關鍵時刻，相信吳會繼續領導國民黨團結勝利，達成目標。

接任國民黨客家事務委員會主委的中常委范成連則是當場表態力挺吳敦義參選總統。他說，二○二○選舉不能只有勝選，還要能與對岸溝通協調，他環顧全台灣，除了吳伯雄外就是吳敦義，因此企盼吳敦義能成為台灣二○二○年的總統。

逾53萬人待繳今年黨費 才能投票

至一月底止，國民黨合格黨員人數為八十八萬七千餘人，扣除掉免繳黨費即可取得投票權的二十一萬七千多名黨員，以及已繳納今年度黨費的十三萬八千餘名黨員後，目前還有五十三萬二千餘人尚待繳交今年度黨費，才能取得投票資格。

黨內人士指出，黨員取得投票權必須四年內不得有欠繳黨費情形，黨費繳納期限分為兩部分，去年度之前的欠款，必須在三月三十一日前繳清，今年度的黨費，繳費期限則在繕造選舉人名冊之前。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/