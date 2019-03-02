經濟部表態：4月電價無需調漲

2019-03-02

國際燃料價格走緩

〔記者林菁樺／台北報導〕四月電價調漲與否，經濟部罕見表態，因燃料價格走緩，將於三月中旬召開的審議會主張無需調漲。台電也認同國際燃料價格帶來的壓力不如去年大，但持續配合台中、高雄降空污減煤增氣影響，取代燃煤與逐年成長的發電量主要均由較貴的天然氣補足，台電仍會向審議會提出調漲請求。

配合減煤增氣 台電仍爭取調漲

燃料與購電支出為影響電價的最大因素，經濟部主張，目前原油每桶均價為六十五美元，與去年九月審查電價時的七十五美元相比，「更無調漲壓力」。能源局副局長李君禮表示，經濟部代表僅在審議會十七位代表中佔兩席，最終仍需由整體委員決定。

台電主管指出，油價確實較去年下跌，但天然氣與煤價約略持平，綜觀分析，燃料價格影響電價的壓力確實不如去年高，卻仍有漲價壓力。

例如，天然氣從每度九元漲至十一元，而為了配合台中與興達電廠「減煤增氣」，且每年用電不斷成長也都由天然氣做為主打，去年售電量就多出二十億度。台電表示，台電有經營壓力，電價檢討不可能提出不漲的版本，仍會向審議會爭取。

值得注意的是，去年電價僅在上半年調漲一次，但國際燃料持續走揚，導致台電全年虧損高達八十一億元，而電價穩定準備尚有七八一億元，台電自估合理利潤應從中補足三四七億元，才讓全年財報由虧轉盈。若依台電估算，平穩準備將從七八一億降至四三四億元，調節電價的基金水位將少去一大半。

李君禮表示，電價機制運作更趨成熟，審議會該給會給，但給多少，仍需進一步審核。

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