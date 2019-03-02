5Ｇ時代隱私與資安 是危機更是商機

2019-03-02

記者洪友芳／專題報導

5G要來了！根據工研院二○一九年十大資通訊（ICT）產業關鍵議題，預測今年ICT產業議題將以「5G蓄勢待發，生態先行（5G Wait, Eco First）」為主軸，指出5G將在今年進入實現商業運轉的建置年，應用發展同時也會帶出資料使用與傳輸上的安全問題，隱私與資安將是5G時代的危機，也是商機所在。

硬體安全晶片市場增溫

工研院預估，全球5G市場規模，到二○二三年將成長到二三○二．六四億美元，年複合成長率高達一七一％；預估二○一九年5G手機單價約七百美元。由於5G具備「大頻寬、高速率、低延遲」的三大特性，帶動多元應用加速發展可期，例如智慧城市、智慧醫療、高畫質行動影音等。

但全球5G網路建置與頻譜釋照尚未完備，5G應用服務於二○一九年僅處於萌芽期，應用發展同時也會帶出資料使用與傳輸上的安全問題，工研院預警資料洩露事件暴增，硬體安全晶片市場將增溫，預估二○二三年全球硬體安全晶片市場規模可達五十四．七億美元，年複合成長達五．九％。同時，隱私與資安將陸續法制化，產品安全將備受重視，將帶動數據安全保護技術加速湧現。

工研院分析，台灣爭取5G商機，軟硬體的整合與優化將是產業成長契機，建議需深化人工智慧、邊緣運算、開源軟體等技術，開發5G時代所需要的創新應用產品。

此外，5G時代來臨不僅影響資通訊產業，還將外溢到各行各業，行業間的合作更為緊密，企業須累積領域專業知識，尋求在5G時代的數位競爭力提升。

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