冷溫泉交替泡 竟視網膜剝離

醫師︰高度近視為高風險族群 600度是沒近視的40倍
〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕高度近視等高風險族群最須注意視網膜剝離，近視三百度以上、發生視網膜剝離風險是沒近視者的十倍、六百度更達四十倍；一些特殊狀況也恐傷害視網膜，曾有中年男性喜歡泡湯，一下泡溫泉一下泡冷泉，並將臉部浸入水中，熱脹冷縮造成視網膜剝離；另有異位性皮膚炎患者東抓西抓，大力揉眼睛竟也造成視網膜剝離慘況。
將臉部浸入水中 熱脹冷縮險瞎
振興醫院眼科部主治醫師許粹剛表示，曾有一些特殊個案，像一位年約六十歲的中年男性喜歡泡溫泉，會溫泉與冷泉交替泡，期間還將整個臉部浸入水中，熱脹冷縮效應造成眼球視網膜剝離，泡一泡突然眼睛看不到。
另一例則是年僅約六歲的幼童，參加廟會時不慎被人打到眼睛，瞬間重擊導致視網膜剝離，部分視野黑掉，所幸兩人經眼部手術後都順利復原。
台北榮總眼科部視網膜科主任陳世真則警告，有些異位性皮膚炎患者，肌膚易劇癢而不斷搔抓，若症狀在眼睛周圍，可能會因用力揉眼睛，合併出現視網膜剝離，日本等國外已有不少類似個案。
醫師提醒別大力揉眼 長期恐裂孔
許粹剛提醒，一般民眾沒事不要大力揉眼睛，長期如此，也恐因拉扯造成視網膜裂孔，甚至剝離。
台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜則說明，異位性皮膚炎國內盛行率約一成，等於每十人就有一人，多數在五歲前發病，搔癢等症狀可能出現在臉部，要注意不要用力揉眼。
不過，近視仍是視網膜剝離最常見的影響因素之一。高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌表示，今年過年期間，有幾名三十多歲的女性病患來掛急診，症狀都是快看不見東西了，原因都是視網膜剝離、且來得很突然。吳佩昌說，近視三百度以上發生視網膜剝離風險是沒有近視者的十倍、六百度則是四十倍，不能不慎。
許粹剛也提醒，視網膜剝離的高危險群還包含眼睛可能曾經發炎、外傷、飛蚊症，或糖尿病患者因視網膜病變發生纖維膜，進而產生拉扯引發破洞，要特別注意。
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