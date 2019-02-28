新聞解讀》民調領先者 還是占優勢

2019-02-28

記者施曉光／特稿

國民黨總統提名初選辦法昨天拍板，確定採七三制，在此遊戲規則下，一般認為民調遠落對手之後的吳敦義，出線機會渺茫，即便未來重演「換柱」情節，他也很難成為最後的「新郎」，被評估選擇「放下」的可能性明顯提高。

吳敦義昨被問到是否會有兩階段的問題時回應，現在沒有所謂兩階段，「初選制度就是制度」，卻也重提二○一六大選的「換柱」經驗，雖然他說「那樣的過程我們不會重演」，但又補上一句「如果為了求勝，也會有一些制度性的程序，讓獲勝的目標很自然的兌現」，為日後仍有可能更換「新郎」埋下伏筆，這也是目前普遍蟄伏在藍營人士心中，但大家都未說出口的集體潛意識。

泛藍支持者二○二○一役有輸不起的壓力，正醞釀築起一道「韓國瑜高牆」，朱、吳、王任何一位即便未來在初選中勝出，如果最後民調贏不了柯文哲或蔡英文，韓國瑜的聲望又持續如日中天，無論「換朱」、「換王」或「換吳」，都並非沒有發生的可能，原本「聽牌」卻變「相公」。

如果排除「韓國瑜」因素，在民調、黨員投票七三比的制度下，王、朱、吳三人競逐，黨內一般評估，民調支持度與吳、王明顯拉開的朱立倫，出線機會仍最高，吳、王要贏的唯一可能，就是與朱的民調差距拉近三％之內，佔三成比例的黨員投票才可能補得回來。

黨內人士估算，如果民調落後三％，乘以七成占比，就是輸給對手二．一％，在三方黨員票數差距不至於太過懸殊的情況下，黨員投票部分至少得拿五成以上，才比較有反敗為勝的機會，如果黨員投票只比對手略勝一籌，很難補回民調落後的幅度。

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