北京版九二共識 只有一中 從無各表

2019-02-27

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希日前表示，國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」，扭曲了「九二共識」的本來意義。事實上，王在希於二○一六年就曾表示，用「一中各表」來表述「九二共識」，是一種錯誤的扭曲，中華人民共和國方面不可能接受「一個中國就是中華民國」的說法，應改用「各表一中」。

中國新聞用語 早就禁「一中各表」

中國國家主席習近平在今年一月二日「告台灣同胞書」四十週年紀念大會定調，「九二共識」為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，給堅稱「九二共識就是一中各表」的國民黨難堪。中國國台辦在一月十六日的例行記者會上，呼應習近平的說法，發言人馬曉光稱：「堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一，就是『九二共識』的應有之義。」

馬曉光去年底在國台辦例行記者會對「九二共識」做回應，他稱，一九九二年十一月，海協會與海基會達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。而「九二共識」的核心，就是「確定了堅持一個中國原則這一共同認知，清晰界定兩岸關係的性質。」

事實上，中國官方通訊社「新華社」早在二○一七年發布修訂版的「新聞禁用詞與慎用詞」，要求對「九二共識」，不能使用台灣方面的「九二共識、一中各表」說法，新華社的規定直接戳破國民黨「一中各表」的假象。

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