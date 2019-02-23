又被問選總統 柯文哲：組織在哪錢在哪

2019-02-23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲被視為熱門的總統人選。柯文哲昨接受廣播專訪，數度被問是否參選二○二○年總統，柯未鬆口，僅說還在想，並反問「組織在哪？錢在哪？」雖然民調很高，但「什麼都沒有要選什麼？」

柯文哲昨接受廣播節目訪問，主持人不斷提問是否參選總統，柯說，他在二○一四年奇蹟獲勝，去年在藍綠兩黨夾殺下還沒死，一個人身上出現太多奇蹟，每個人視為理所當然，但不應該這樣想。

主持人問民調高為何不選？柯說，什麼都沒有，要選什麼？「有些東西要想，不是民調拱你就可以。」

近來媒體民調，柯與高雄市長韓國瑜的支持度都相當高，柯認為，這代表人民對政治有不切實際的期望，正常國家不會這樣，人民厭惡國民黨、民進黨，因此投射在他與韓國瑜身上。

對於韓國瑜被點名選總統，柯說，因為社會被扭曲得太厲害，這不是正常社會應有的現象，但民主政治就是市場決定一切，參政是每個人的權利，如果「他要選，我也沒意見啊！」

問到白綠重啟合作的可能，柯文哲提到，前總統陳水扁不會罵他，因為他也算是陳水扁的恩人，「當年如果不是我大力營救，他就死在獄中了！」

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