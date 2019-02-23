搶大選入場券 吳系人馬集結

2019-02-23

〔記者施曉光、黃佳琳／綜合報導〕國民黨主席吳敦義尚未表態確定參選總統，但吳系人馬早已按捺不住，打算以前年競選黨主席的規格，幫吳敦義搶奪二○二○大選的入場券，當年吳陣營競選黨魁的原班人馬已經集結，就等吳敦義宣布參選。

吳：黨員投票與民調比重 下周公布

吳敦義昨晚出席「中華兩岸農業特產及經貿觀光協會」、「中華文創藝術經貿協會」兩會新春聯誼會，現場席開五十多桌，來了十餘位前國代或立委、前國策顧問及多位黃復興系統的退役將領，其中不少人是吳敦義競選黨魁時的輔選幹部，吳敦義致詞後，司儀帶領現場人士高喊「恭請吳主席參選總統」、「承擔重任」，但吳未做回應。

在吳敦義競選黨主席時擔任新北市執行長的前國代石翊靖指出，現場來了這麼多人，就是要讓吳敦義知道他可以選總統了。石並指出，雖然主角沒和大家提，但大家已經在幫吳敦義運作，準備按照前年黨主席選舉的競選架構來打這場總統初選，成員都是當初的老班底，一切都已經準備好，就等吳敦義宣布。負責在全國幫忙串連者之一，就是擔任「二○一八全國縣市長輔選團」總執行長的前國代蕭志洋，蕭也是「中華文創藝術經貿協會」理事長。

吳敦義昨天稍早南下高雄參加護國法會時，對於國民黨初選受訪表示，總統候選人初選，一定會有黨員投票，不可能只有全民調，他會請智庫和學者專家研究，下週公布結果。

吳敦義說，根據過去的經驗和制度，國民黨在民國九十三年時就決定總統初選的民調、黨員投票各佔百分之五十，但當年因一人登記，所以沒辦初選，後來改成百分之卅的黨員投票、百分之七十的民調；數字的比重見仁見智，他已提給智庫去做分析和建議。

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