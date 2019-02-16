為何「新郎不是王金平」洪秀柱：因為馬才換人

2019-02-16

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選情勢因前立法院長王金平重提「換柱」往事再掀波瀾，為何「新郎不是王」卻淪為各說各話。「換柱」當事人洪秀柱昨接受廣播專訪時表示，很確定當時的黨主席朱立倫「打死不想選總統」，也相信朱有意徵召王金平，應該是因為「馬」才臨陣換人。

洪秀柱指出，上次黨內總統初選前，朱立倫「打死不願意選總統」，也再三表示已和王金平談好，請她勸王領表。洪在進廣告時與主持人聊天時提及，相信朱立倫有徵召王金平，推測最終翻盤應該是因為「馬」，但中間變化她不知情。

洪秀柱表示，一年來朱立倫常探望她，沒提「換柱」單純吃飯、閒聊，直到近期兩次很慎重說要對此表示歉意，「我明白告訴他，就憑你一人沒能耐把我換掉」，朱聽後看似百感交集、如釋重負，「覺得我了解他背後承擔的壓力」。

洪秀柱也表示，她支持總統初選全民調，單純是希望選出勝算最大的候選人，現行制度太複雜，甚至有國民黨、民進黨雙重黨籍的黨員，這樣的黨員結構未必精確，而非外界解讀的「挺朱」。

對於很多支持者希望直接提名韓國瑜選總統，洪秀柱分析，韓國瑜個人意願可能不強，他若能在高雄施展成績，未來大可「更上一層樓」，要是現在被提早拉去選總統，高雄市民能否接受？韓會不會反而因此「跌下來」？都必須考量。至於會不會重演「換柱」？洪秀柱說，要看黨的支持，若候選人能像韓國瑜被特定媒體全力捧，從早到晚都是他的新聞，最後民調也有拉抬效果。

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