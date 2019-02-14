台大教授兼獨董 全都露

2019-02-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長管中閔因未取得書面同意，即赴台灣大哥大出任獨董等兼職，引發各界質疑大學教授違法兼職聲浪。教育部日前清查公布二○二件無書面核准就違規上任的教授名單，其中台大教授超過五十人，教育部隱匿違規者姓名，但有台大教授透過證券交易所公開資訊，比對出約六十間企業獨董的兼職教授名單，不僅有遭監察院點名的管校長，還有李鴻源等知名教授在列。

根據教育部資料，六十八案中僅台大張姓教授遭懲處不得再擔任該公司獨董，另名陳姓教授也涉違規任兩公司獨董，被懲處不同意其未來三年借調申請。

台大教授籲 管校長帶頭清查違規

台大機械系教授陳炳煇指出，管校長不僅兼任獨董違規，監院更查出管兼職台灣大薪酬、審計委員未申請就違規上任，還在各大學兼課及媒體兼職等，十六年來兼職所得高達一千八百萬，籲管校長須面對質疑，帶頭清查及處理台大所有違規。若管無法處理，應由教育部或委託外面獨立機構單位，追究管的責任。

有台大教授根據教育部公佈的姓氏、企業等資訊，比對證交所上市公司公開獨董名單等資訊，傳出一份約六十間企業獨董兼職的教授名單，前三名是國企十四人、會計十二人、財金八人等，憂學商掛鉤問題。

名單中，台大土木系教授李鴻源（前內政部長）名列台灣土地開發公司獨董。李鴻源昨受訪指出，申請兼職獲校方同意後，通常不會特別追蹤公文進度，此事因管案而被放大，嚴格上在程序或有瑕疵，未來校方處理時應縮短審查公文流程，才能搭配實務需求。

台大教授吳瑞北指出，核准公文未送達教授就上任兼職，現階段並不合法，校方若輕放，恐難符合民眾期待，自己也因此遭親友痛罵台大教授「貪錢」、「蛇鼠一窩」，十分無奈。台大文學院某教授也痛批兼職偷跑事件，自詡台灣高教龍頭的台大欠缺誠信，賠上其他學院的教授一同蒙羞。

台大學生會長吳奕柔也說，教授兼職做法確實不符現行法規，雖有教授認為法規跟不上實務，但校方不應為了「方便」而放行且輕放違規者，應改變制度並要求教授守法。

台大校方目前對此不予回應。

台大教授兼任知名企業獨董

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