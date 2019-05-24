《2019 夏日妝容，妳準備好了嗎？》主角級唇彩

2019-05-24

記者邱巧貞／台北報導

夏天想要畫個美麗的妝，但天氣實在太熱，高溫悶熱的環境，冷不防就要面臨脫妝的考驗。這季有不少唇彩主角登場，時髦的奶茶唇色、輕透的潤唇膏……不妨把重點放在唇彩上，輕鬆打造好氣色。

粉透唇色

能點綴自然好氣色的潤唇膏是許多女性化妝包的必備單品。艾杜紗新推出「輕親水潤唇膏」，色彩概念以玫瑰色融入透明粉的色調，設計出5種能讓女性膚色更顯明亮的唇色效果，包括紅莓、蜜桃、珊瑚、野莓及黑醋栗，透過「晶透粉漾光澤處方」，帶來自然紅潤感，其中添加角鯊烷、玫瑰果油、荷荷巴油，是一款兼具光澤及紅潤質感的唇膏。

沁涼雪花

IPSA今夏推出限量「活現誘色唇膏LE」，以清涼雪花刨冰為概念，雪白冰體與果漿色彩相互融合打造雙層混色膏體，添加清涼成分「薄荷醇」，輕抹即能感受到宛如刨冰般的清涼觸感；運用「冰沁珠光」與「豔光珍珠粒子」創造純淨水粉光澤，使唇瓣由內而外透出粉感光。

全系列從浪漫到成熟共6種色選，其中#06沁果蜜濃在日本討論度激升，清新果綠輕輕一抹能帶來薄紗般的透明光澤，更可以疊搽在其他唇彩使唇色更加晶透粉嫩；另外#05初夏白桃絕對是今夏必收色選，初戀般的柔粉色一抿唇絕對讓人心動不已。

輕吻夏日

RMK夏季以「Color Summer KISS」為概念推出一系列唇膏，如同夏天要換上薄透的衣服，雙唇也要換上亮眼的唇色，展現出色的自己。

RMK共推出霧采及亮采兩款質感，「經典輕潤口紅（霧采）」添加具有彈力性的凝膠，絲絨質感兼具輕盈發色，低調亮澤度的霧光質地，打造休閒風格的妝容；「經典輕潤口紅（亮采）」新添加球狀粉粒子，在塗抹的瞬間，於雙唇上均勻排列地延展形成彩色薄膜，展現濃郁發色與完美光澤度。

時髦奶茶色

冷色調卡其色、米色、粉膚色系等中性色調是時尚大勢，因應時尚風潮，M.A.C也推出一系列從絲緞、乳霜到霧感，漸層色系的全新「冷淡風奶茶唇膏」。

何謂冷淡奶茶色？是指介於裸色調與茶棕色調之間，帶點橘色調的奶茶色；既可解決裸色太不顯氣色的問題，又兼顧茶棕色爆棚的時髦氣勢，但同時不會給人高冷的距離感，能展現滿滿的溫柔氣質感。

M.A.C新推5款時髦奶茶色唇膏，包含#128阿薩姆奶茶，為絲緞質地的赤棕色，如同濃厚紅茶色調入牛奶；#658白桃奶茶，為粉嫩白桃色配上時髦的霧感質地；#531烏龍奶茶，水光感的濃郁茶棕色，襯膚色更白皙；#657泰式奶茶，霧面質地溫柔感十足；#236太妃糖奶茶，帶細緻金色星塵的乳霜質地，膚橘色調的奶茶色。

圖片提供／M.A.C、東方美、法倈麗

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