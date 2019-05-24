《2019 夏日妝容，妳準備好了嗎？》霓光粉紅

2019-05-24

記者邱巧貞／台北報導

SUQQU夏彩打出「霓光」與「粉紅」兩個關鍵重點，比起甜美可愛的粉紅色，帶有霓光感的豔澤色調，更能流露出大人系的時尚表情。

每季新色皆獲極大好評的SUQQU「晶采立體眼彩盤」，夏季主推色「霓紅粉」，以霓虹粉紅為主軸的3種漸層配色，搭配能作為煙燻暈染的柔和黑色，展現輕盈的深邃眼妝。

「晶采霓光唇膏」推出紅色霓虹、紫粉霓虹兩款色調，搽上後唇膏因唇部溫度而融化，如潤唇膏般柔滑質地，並將當中顏料減至極限，添加微量染料，透出淡淡的霓虹色澤，作為唇部打底可增加原本素唇的血色感，或用來疊搽增加唇膏的光亮透明感。

SUQQU也首度推出能映襯夏肌的「液態打亮」，含保濕成分的液狀乳霜，帶有光澤度的淡粉紅色調，即使夏日疲憊暗沉的膚況，亦能立即展現自然的亮顏效果。

圖片提供／東方美

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