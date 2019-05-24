《2019 夏日妝容，妳準備好了嗎？》唯心漫遊

2019-05-24

記者邱巧貞／台北報導

在日本被稱為「大地色之王」的美妝品牌Celvoke，今夏推出「唯心漫遊」系列，以女性獨立自主的輕旅行為概念，將藍天、沙灘、陽光等大自然絕妙色彩注入彩妝中。

先前在日本大賣到缺貨的「玩色晶漾唇蜜」這一季推出四款新色，標榜99%天然由來成分，富含向日葵及橄欖等保養油，保濕且不黏膩，其中，眾所矚目的色號是南瓜姊妹色#07，將品牌原本就十分受歡迎的「南瓜色」唇彩融入流沙金粉，展現夏日絢麗的金屬光澤感；而色號#06是品牌永遠熱賣前三名的「乾燥玫瑰色唇膏」的唇蜜版；此外，#09則是之前在日本搶購一空的時髦限定色Aurora，本季以常規商品再度登場。

夏妝的全新品項「玩色煥彩潤色條」，天然由來成分達98%以上，可同時作為眼影、腮紅、打亮及潤色唇膏等用途，「玩色深邃眼影盤#05」集合裸棕、磚橘、墨綠等色，利用不同質地，創造帶透明感且自然深邃的眼眸。

圖片提供／Celvoke

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