《2019 夏日妝容，妳準備好了嗎？》曠野風情

2019-05-24

記者邱巧貞／台北報導

夏日少不了陽光、沙灘等大自然元素，因此大地色調也成了夏彩基本色，從眼影、唇彩到打亮肌膚的蜜粉盤，皆融入水亮金屬光感，不只優雅，也十足性感。

熾熱的沙漠空氣，沙丘在烈日映射下搖曳著金色光芒，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips汲取曠野大地的豐富色調創作夏季限量彩妝。

輕薄持色、配方升級的「癮誘超模染唇露」，蘊含80%天然成分，4款盛夏色選涵蓋裸橘、磚紅、棕紅等溫暖大地色調；網美洗版IG塗鴉牆的迪奧「輕透光礦物蜜粉餅」，同步推出夏彩限量版，輕盈柔嫩的玫瑰粉色#001 Rose Sweet可用來打亮膚色，#002 Dune Heart為溫暖金色調，讓肌膚綻放健康光芒。

迪奧「經典五色眼影─狂野盛夏限量版」，從非洲、南美洲等遙遠國度擷取靈感，以一系列古銅色譜與暖陽色澤，創造隱隱光輝的低調性感眼妝，盤面更飾以頂級手工訂製金具為靈感的圖騰，展現狂野之美。

圖片提供／迪奧

迪奧經典五色眼影「狂野盛夏限量版」，#696 Sienna以焦糖棕、黃褐色烘托香草金色，色彩搶眼；#786 Terra以琥珀棕色譜環繞玫瑰金核心，創造隱隱光輝。共2色，各2,500元。

迪奧輕透光礦物蜜粉餅「狂野盛夏限量版」#001、#002，共2色，各2,050元。

迪奧癮誘超模染唇露，#311 Natural Dune為裸橘沙丘（限量）；#321 Natural Rose為沙漠玫瑰；#541 Natural Sienna帶有曠野風情的磚紅色；#831 Natural Brown為健康膚色打造的深邃棕紅（限量）。共4色，各1,200元。

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