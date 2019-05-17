〈時間秘書‧最佳腕伴〉Longines快閃設定兩地時間

2019-05-17

記者林欣若／台北報導

傳統腕錶搭載先進科技，除了計時功能，也可以是健身教練、冒險夥伴、最貼身的全方位秘書。

快閃設定兩地時間

浪琴（Longines）在去年巴塞爾鐘錶展（Baselworld）首度亮相征服者系列V.H.P.兩地時區閃光設定石英腕錶，透過手機連線調校兩地時間，話題十足，經過多次測試和改良，終於在今年正式推出，顯見擁有187年歷史的製錶老牌，勇敢向科技靠攏。

【功能看這裡】

‧兩地時間快速設定

‧智慧型錶冠時間記憶功能

腕錶結合智慧型手機，只要下載專屬APP應用程式、不需要另外連結WiFi或藍牙，應用程式的時區資訊透過手機閃光燈發出閃光頻率，傳輸至隱藏在錶面數字12的微小感光口，便可快速設定旅行地或本地時間。全新智慧型錶冠也讓調校時間更有樂趣，當慢速旋轉錶冠時，秒針會迅速歸零，可調整分針；快速以順時針或逆時針旋轉錶冠時，分針會快速順時針或逆時針旋轉一圈，從而進行時針校對，能更有效率調校時間。

另外，V.H.P.新增時間記憶功能，長時間不需佩戴腕錶時，可將智慧錶冠拉出以進入待機休眠模式，當再次佩戴時只需按下錶冠，不需調校立即自動同步至當下時間，而當電力將要耗盡時，腕錶將自動進入E.O.E.（End of energy）完全靜止模式，此時時、分、秒針將歸至12點鐘位置，就算更換電池也無需重新校正，可立即調整至當下正確時間。

圖片提供／Longines

Longines征服者系列V.H.P.兩地時區閃光設定石英腕錶，碳纖維錶盤，黑色PVD鍍層不鏽鋼錶帶，55,000元。

Longines征服者系列V.H.P.兩地時區閃光設定石英腕錶，藍面橡膠錶帶，44,600元。

浪琴開發的專屬App應用程式Longines Conquest VHP GMT Flash Setting，特定手機閃光燈頻率能快速設定時間。

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