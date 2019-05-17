〈時間秘書‧最佳腕伴〉Garmin冒險智能錶 上山下海分工精細

2019-05-17

記者林欣若／台北報導

傳統腕錶搭載先進科技，除了計時功能，也可以是健身教練、冒險夥伴、最貼身的全方位秘書。

上山下海分工精細

1989年Garmin創立之初以GPS導航產品聞名，產業遍及汽車、航空和航海，挾著GPS優勢，Garmin在2003年推出首款智慧腕錶，整合導航、健康監測、運動訓練等功能，由此開始，Garmin正式從導航設備轉入腕錶市場，今年品牌創立30週年，Garmin推出全新MARQ非凡時刻系列，58,000元起跳的價格也非凡，顯示了Garmin有備而來。

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‧針對五種類型：飛行員、航海家、賽車手、運動員、探險者有各自專業應對的探險功能

除了具備Garmin最高階戶外運動智能腕錶功能如生理數據追蹤、GPS和GLONASS 、GALILEO衛星接收功能、內建ABC感測器提供戶外導航必備的的高度計和氣壓計還有電子羅盤功能，MARQ非凡時刻系列飛行員、航海家、賽車手、運動員、探險者五款腕錶各自針對專業領域有對應的功能，例如飛行員腕錶搭載全球航空數據庫及Direct-to熱鍵啟動直達導航，輔以詳盡的NEXRAD氣象雷達、整合Garmin航空電子設備，為航程旅途全程待命；航海家腕錶搭配專屬面盤掌握航海所有氣候資訊，顯示包括風速、溫度、潮汐等資料；探險家腕錶的TOPO地圖內建等高線地圖，開啟「探險模式」可進行航點追蹤紀錄、應急導航和長達四週的GPS使用時間，「定向指引」可觀察方向偏差及氣壓、高度變化，掌握方位，確實是市面上少見、分工高度精細的智能腕錶。

為了讓MARQ非凡時刻系列不僅是智慧穿戴、而是更符合手錶的定位，五款腕錶的專屬功能面盤以細緻打磨處理的陶瓷或鈦金屬錶圈與錶體輪廓體現個性化外型，錶殼均採用輕盈的鈦金屬，藍寶石水晶玻璃鏡面保護46毫米錶盤，藉由這些設計提升工藝感，在高科技之下，仍有人文的溫度。

圖片提供／Garmin

Garmin MARQ非凡時刻系列智能工藝腕錶Aviator飛行員，錶面上內嵌GMT格林威治標準時間刻度，專屬面盤可設定兩個時區，以記錄換日線之旅。

Garmin MARQ非凡時刻系列智能工藝腕錶Captain航海家，智慧功能包括「帆船賽倒數計時器」以GPS技術精準自動計時、「定位輔助」透過風速和方向監控提高導航效能、「人員落水按鈕」標記位置、依循箭頭返回及里程倒數。

Garmin MARQ非凡時刻系列智能工藝腕錶Driver賽車手，「GPS自動計圈」以 GPS 定位方式自動計圈並顯示各圈速度，「即時速差」顯示目前圈速和最快圈速二者比較，更可檢視最快圈速、總圈數及加總圈速。

Garmin MARQ非凡時刻系列智能工藝腕錶Athlete運動員，「地圖導航」可設定特定距離規劃跑步或自行車路線；「體能狀況指數」可隨時監控個人運動表現、訓練狀態與恢復時間；透過垂直振幅和步幅進行獨特數據運算，提供「跑步動態資料」。

Garmin MARQ非凡時刻系列智能工藝腕錶Expedition探險者，專屬面盤可察看所處環境即時海拔高度及氣壓，360度羅盤可搭配戶外專屬ABC感測器，全程精確指引方向。

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