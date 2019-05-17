〈時間秘書‧最佳腕伴〉Montblanc商務智慧錶 全方位個人秘書

2019-05-17

記者林欣若／台北報導

傳統腕錶搭載先進科技，除了計時功能，也可以是健身教練、冒險夥伴、最貼身的全方位秘書。

全方位個人秘書

結合復古的腕錶輪廓與嶄新的科技功能，萬寶龍（Montblanc）的Summit智能腕錶以質感外型獨具風格，全新Summit 2智能腕錶外觀和內在都更精進、更貼近使用者的生活所需。

Summit 2的錶徑從46毫米縮減至更精巧的42毫米，是男女皆宜的尺寸，延續傳統瑞士鐘錶的設計規範，採用機械錶的外型，錶盤選擇從經典的1858系列到時尚女錶Bohème寶曦系列，提供超過上千種腕錶錶面組合，佩戴者可自由選擇顯示器、背景、指針與複雜功能，四種錶殼材質包括黑色類鑽碳精鋼錶殼、精鋼錶殼、雙色精鋼錶殼、鈦錶殼，搭配11種可互換式錶帶，可創造出7萬種外觀組合。

【功能看這裡】

‧搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組

‧旅人航班管理模式

‧Timeshifter生理時鐘應用管理程式

功能部分，Summit 2是首款搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組的奢華智能腕錶，除了原有專為旅人設計的航班資訊更新、全球各大城市資訊，全新Timeshifter應用程式能依據佩戴者的睡眠模式、生理時鐘與飛行計畫，提供個性化的建議，以減少時差所帶來的影響，讓商務人士在忙碌的行程中有效率完成工作、同時又能享有佩戴高級腕錶的樂趣與體驗。

圖片提供／Montblanc

萬寶龍Summit 2智能腕錶，黑色類鑽碳精鋼錶殼搭配黑色小牛皮錶帶，33,000元。

萬寶龍Summit 2智能腕錶，鈦金屬錶殼搭配黑色橡膠錶帶，36,300元。

萬寶龍Summit 2智能腕錶，精鋼錶殼搭配藍色尼龍錶帶，33,000元。

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