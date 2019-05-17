〈時間秘書‧最佳腕伴〉TAG Heuer高球智能錶 世界球場任揮桿

2019-05-17

記者林欣若／台北報導

傳統腕錶搭載先進科技，除了計時功能，也可以是健身教練、冒險夥伴、最貼身的全方位秘書。

世界球場任揮桿

泰格豪雅（TAG Heuer）領先所有瑞士製錶品牌，在2015年推出首款智能腕錶，2017年再推出TAG Heuer Connected Modular 45智能腕錶，以模組化生產讓錶框、錶耳、錶帶、錶扣都可以自行搭配，因而大受歡迎，繼陀飛輪錶頭、全鑽豪華版、F1紅牛車隊、金牌特務等特別款之後，今年再推出TAG Heuer Connected Modular 45智能腕錶高爾夫特別版，從設計到科技功能，這款智能腕錶完全是為了促進球手的技術而生。

腕錶從外觀即顯露高球風格，黑色陶瓷錶圈上1至18的雷射刻度，象徵高爾夫球比賽的18個球洞，搭配綴有綠色縫線的白色錶帶，黑、白、綠的配色靈感源自雋永的高爾夫球時尚潮流。

【功能看這裡】

‧高爾夫球應用程式

‧互動式2D球場地圖

‧全球球場3D繪圖

內建的高爾夫球應用程式更是為球手量身訂製，GPS感應器可讀取位置顯示果嶺和障礙物的距離，精準測量高達一米距離以內，搭配互動式2D球場地圖，可以呈現整個球洞的高階地圖，包含沙坑、球道和粗草區，當擊球記錄功能啟動時，可在球手走向自己的球時，記錄其擊球距離；另外透過精確的3D繪圖技術展示全球39,000座高爾夫球場，讓佩戴者在世界各地的球場揮桿。

圖片提供／TAG Heuer

TAG Heuer Connected Modular 45智能腕錶高爾夫特別版，61,900元。

泰格豪雅推出高爾夫球迷專用腕錶及應用程式，嶺上、嶺下連線自如。

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