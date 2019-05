2019-05-11

〔記者林欣若/佛羅里達報導〕 1969年美國阿波羅11號登陸月球,是人類航空史上的里程碑,同時也是瑞士鐘錶品牌歐米茄(OMEGA)的光榮時刻,太空人登月時手上戴的腕錶,正是歐米茄的超霸(Speedmaster)腕錶,今年歐米茄特地推出登月50週年超霸限量款,並選在美國佛羅里達州、發射火箭的甘迺迪太空中心發表新品,重現光榮時刻。

代言人喬治‧克隆尼(George Clooney)攜手嬌妻艾默‧阿拉穆丁(Amal Alamuddin)出席發表會,他發揮大叔魅力,整場掛著親切笑容,但同場出席的太空人如Charles Duke、Thomas Stafford更是注目焦點,喬治‧克隆尼推崇這些曾經登月的太空人貢獻卓著,他很榮幸以歐米茄代言人的身分與這些太空英雄同台、共同見證一段光榮的歷史。

「超霸」的登月史始於1960年代美國的太空計畫火熱展開,當時美國太空總署(NASA)苦尋一款能夠完成太空任務的腕錶,必須經過耐熱、震動與真空測試,超霸全部過關脫穎而出,在1965年獲得NASA認證,成為載人太空飛行計畫的唯一腕錶供應商。而後慶祝1969年阿波羅11號成功登月,歐米茄為完成任務的太空人獻上一款特別打造的超霸腕錶BA145.022,18K黃金錶殼搭配勃艮地酒紅色錶圈,錶底蓋鐫刻文字:「紀念人類在未來、過去與現在征服太空(to mark man’s conquest of space with time, through time, on time)」,意義非凡。

這款太空英雄的獻禮在50年後重新復刻,「登月50週年超霸限量款」保有原版黃金錶殼搭配紅色錶圈的經典造型,但是材質和技術上全面升級,以黃金融合特殊金屬打造的錶殼和鍊帶,呈現獨特的月光金(moonshine gold),比起原版更光潔耀眼,標誌性的紅色錶圈以高精密的陶瓷燒製而成,更堅固耐磨,時標鑲嵌黑色縞瑪瑙,時針與分針塗有黑色清漆,中央碼錶秒針與計盤指針亦經過黑色清漆處理,質感全面升級。翻至錶背另有驚喜,每一只限量錶都鑲嵌了切割打磨的月球隕石,搭配灰色陶瓷打造的隕石坑錶盒,整只錶款由內而外滿足太空迷的太空夢。

