維密天使今訪台 歐米茄添性感

2019-04-25

﹝記者方惠宗／台北報導﹞巴西「維密天使」亞歷珊卓‧安布羅休（Alessandra Ambrosio）將在今（25）晚在台首次現身，參加瑞士製錶商歐米茄（Omega）在台北101購物中心歐米茄名品店舉行的全新星座系列「曼哈頓」女錶上市記者會，並出席在微風南山空中酒吧「Cé La Vi」的盛大派對。到時，關於這位現年38歲、育有一女一男、被譽為「世上最性感」的「天使」，從「身材」、「保養」、「飲食」到「事業」與「自我」等生活風格話題，預料將成追逐焦點。派對出席名單可見隋棠、任容萱、莫允雯、王心恬等女星。

安布羅休自15歲展開模特兒生涯，2000年起為美國女裝零售店「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）走秀、成為「維多利亞的秘密天使」，令她聲名大噪。2007年，《People》選她為「世界百大美女」；2012年，安布羅休入榜《Forbes》「世上收入最高的模特兒」。安布羅休在2017年卸下「天使之翼」，成為歐米茄代言人。

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