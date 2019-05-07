優雅仕女鑽錶 歌頌母愛之美

2019-05-07

〔記者方惠宗／台北報導〕母親節到來，高級鐘錶商祭出鑲鑽經典款。今年，歐米茄（Omega）的「Trésor」、真力時（Zenith）的「Elite」，以及芝柏（Girard-Perregaux）「1966」等優雅典範，皆為纖薄、精緻的設計鑲嵌璀璨鑽石，打造出沉穩高貴的氣質典藏。

歐米茄為母親節挑選的獻禮是一款直徑36毫米的Trésor腕錶，材質為18K Sedna™金；這是品牌旗下的一種不朽玫瑰金；Sedna™金錶殼兩側弧線鑲嵌璀璨鑽石，錶冠上的精緻紅色陶瓷花朵圖案的中央、也鑲有一顆美鑽，呈現纖薄、優雅的外觀，錶商稱，「能在任何手腕上立即散發迷人魅力！」

芝柏1966系列女士腕錶則是繼承1960 年代設計精髓的象徵，同樣以直徑36毫米的尺寸、推出煙燻色錶盤結合精鋼錶殼鑲鑽款式，歌頌母愛之美。

在Zenith，加入月相功能的Elite系列腕錶，為簡潔俐落的雋永特質注入柔美格調。直徑36毫米的超薄錶殼採用精鋼或玫瑰金材質製造，白色珍珠母貝錶盤如月光般溫潤柔和；鑲嵌64顆璀璨鑽石，典雅的月相盤綴以閃爍繁星，知性、從容於腕間流轉。

Zenith Elite系列女裝月相腕錶。精鋼錶殼（36mm），錶圈鑲嵌鑽石。自動上鏈機芯。搭配精鋼錶帶。275,800元。

歐米茄Trésor系列36毫米石英腕錶。Sedna™金錶殼搭配皮革錶帶。282,700元。

芝柏1966系列女錶（型號49523D11A271-CKBA）。精鋼錶殼（36mm），錶圈鑲鑽62顆，錶盤點綴10顆鑽石。自動上鏈機芯。306,000元。

鑲鑽錶款散發沉穩高貴的氣質。圖中款式為芝柏1966系列女錶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/