有恐龍！Coach開設Rexy快閃店

2019-05-10

〔記者方惠宗／台北報導〕一隻名為「Rexy」、渾身街頭玩味因子的恐龍，衝撞著Coach原有的傳統風格，重新創造出自由奔放的態度！Coach以這股獨有的美式前衛風潮打造2019 Rexy Capsule Collection，來台開設限定快閃店，即日起至5月19日在台北101購物中心1樓登場。

Rexy首次現身於2015秋季女裝系列，具勇於冒險的無懼精神，儼然成為品牌代表性標誌。2019 Rexy Capsule Collection設計概念跳脫既定男、女性別框架，打造中性輪廓，品項涵蓋服裝、手袋、手拿包、配飾及鞋履，無分性別、皆可配搭。以Rexy圖案貫穿主題，並運用黑、白、綠、灰及紅五種色系及Signature圖案組合，打造鮮明搶眼的個人特色風格。

圖片提供：Coach

Coach在台北101開設Rexy Capsule Collection限定快閃店。

Coach Rexy T-Shirt，衣襬裝飾Rexy微型吊飾。5,900元。

Coach Rexy吊飾，11,800元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/