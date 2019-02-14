Coach秋冬秀 蕾絲層疊叛逆浪漫

2019-02-14

﹝記者林欣若／台北報導﹞精品品牌Coach在美國時間12日展開2019秋冬大秀，多變的印花和層疊的蕾絲展現Coach獨有的復古浪漫，台灣藝人昆凌、王陽明、日本新生代名模木村光希以及南韓女星Krystal鄭秀晶都親赴紐約看秀，現場星光熠熠。

執行創意總監Stuart Vevers這一季利用沉穩而鮮明的色彩，呈現出歡樂叛逆與自由奔放的態度，以紐約藝術家Kaffe Fassett為靈感的印花，打造一系列搶眼單品，為蕭瑟的秋冬增添奔放活力，搭配具有細膩手感藝術的布料、拼布，堆疊出豐富層次感，經典的Signature圖騰點綴寬大翻皮羊毛夾克，不論男裝或是女裝，成功融合經典與創新。

昆凌搶先穿上最新早秋系列現身秀場，她以一襲飄逸印花長洋裝、流蘇皮背心搭配著拼接厚底靴，完美呈現Coach女孩的浪漫個性，這是她第3次受邀擔任Coach秀場嘉賓，她非常欣賞執行創意總監Stuart Vevers對於美式文化的細膩觀察並融入現今潮流元素，反骨卻不失浪漫情懷、衝撞出令人驚豔的時髦造型，她最喜歡的Coach單品是皮夾克與印花洋裝，突顯女性柔美及剛毅特質。

圖片提供：Coach

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