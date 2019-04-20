實用小物 寵愛我的跨界媽咪

2019-04-20

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節檔期，眼明手快選好物犒賞媽媽！台隆手創館今年以「我的跨界媽咪」為主打概念，為身兼多職的媽媽推出美顏、放鬆、烹調等各類優質優惠品項，並首度推出電子會員限定的滿千送百活動，且有多項明星商品加購價。多款獨家新品包括「康生寵i靚睛冰溫熱spa美眼神器」，一鍵操作就可冰鎮、溫熱、震動，有三種眼部護理模式，可刺激眼部穴位；TIDY TECH立式紫外線牙刷架，則可進行360∘殺菌與抑菌，維持口腔健康，另外，現在正夯的日本24h礦物彩妝系列，也在台隆手創館獨賣一年，訴求使用100%天然成分，讓上妝同時也是保養的，減輕肌膚負擔。

源自美國的THERMOcafé凱菲保溫品牌，今年也推出台灣獨賣商品，於官網及各大網購平台發售。「THERMOcafé 凱菲粉彩系列」牛奶瓶造型保溫杯及不鏽鋼多功能隔溫碗，造型輕巧優雅，帶點文青風，是野餐、露營、旅遊必備，也是環保實用的好物。THERMOcafé凱菲粉彩系列容量350ml，輕巧優雅，木紋上蓋設計溫潤易旋，可輕巧裝入提袋，保溫、保冰兩用 ，至於同系列的不鏽鋼多功能隔溫碗（1200ml），則有著大容量及雙層隔溫附蓋設計，且底部防滑易於層疊收納或裝袋。

台隆手創館 TIDY TECH立式紫外線牙刷架LZ-ZYS，1,680元。(台隆手創館提供)

THERMOcafé凱菲粉彩系列保溫杯，杯身寫著NICE、SMILE等文字，時時刻刻給線上祝福與鼓勵，各750元。(THERMOcafé提供)

台隆手創館獨家推出日本recolte Festino美顏微型電器，任選2件83折，包含美顏潔膚儀、美顏潔顏刷、音波智能導入儀、捲翹睫毛器等商品，480至1,080元不等。(台隆手創館提供)

THERMOcafé凱菲粉彩系列隔溫碗，可盛裝熱湯、泡麵、丼飯、燴飯、沙拉、水果、甜品、冰品、副食品，一碗多用，400元。(THERMOcafé提供)

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