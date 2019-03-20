「頭份四月八」逢母親節 公所辦桌邀嚐客家菜

2019-03-20 12:49

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣傳承百年的客家文化盛事「頭份四月八」，每年於頭份市皆有精彩的遊街及辦桌活動。今年「四月八」適逢母親節，頭份市長羅雪珠懷抱媽媽心情精選11道道地客家料理，並與返鄉青年合作推出在地甜點，準備於5月12日當天於頭份市公所廣場席開百桌，與遊客及遊子同歡慶頭份盛事及母親節。

頭份四月八緣由於早期農業社會時，頭份信仰中心永貞宮媽祖出巡遶境，各地庄頭家戶皆會設香案辦桌大拜拜，再加上早年地方望族選於此時賽花燈，街頭熱鬧非凡，也成為老頭份人的珍貴回憶，儘管時代變遷，但這份富有濃厚人情味的傳統習俗仍流傳至今。

頭份市公所今早特於永貞宮舉辦「四月八．靚燈好客節」記者會，苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、縣議員暨永貞宮主委張淑芬、縣議員羅雪珠、市代會副主席白珠珍皆到場共襄盛舉。

羅雪珠表示，今年四月八恰逢母親節，也讓今年節慶更添溫馨氣氛，為了讓子女們帶著媽媽一起來吃辦桌，特精心挑選客家土雞、炆筍乾、芹菜炒豆皮、薑絲大腸等11道古早客家味，此外還使用在地青年使用在地黑豆製作的獨特戚風蛋糕，讓大家一同慶佳節、享天倫樂。

「有young精彩」四月八客家辦桌活動將於5月12日假頭份市公所廣場席開百桌，即日起至4月26日開放公所現場及傳真報名，每桌3000元，可額外加購母親節蛋糕，額滿為止。現場除了重現頭份早年盛事，千人辦桌嚐美食外，另認桌桌主還有機會抽任天堂Swithch遊戲機，讓大家有吃又有拿！

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