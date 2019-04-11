母親節回家團聚 高鐵4天疏運期將加開37班列車 4/13開訂。（資料照）

2019-04-11 10:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕母親節即將到來，台灣高鐵將於5月10日至13日4天疏運期間，加開南下25班、北上12班，4天總計開出638班次列車，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」。旅客可於4月13日凌晨0點起，透過「T Express」手機購票系統、便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司為鼓勵大學生，返鄉與家人團聚慶母親節，特別於5月10日及5月13日，除原適用「大學生優惠」車次外，再加碼提供8班次各站皆停的「大學生5折孝親優惠列車」。南下列車為5月10日、13日上午9點813次、10點817次從南港站發車南下；北上列車10日上午10點25分818次、12點25分826次，13日上午8點25分810次、9點25分814次從左營站發車北上。

高鐵公司表示，疏運期間各車次均規劃3至5節自由座車廂，持悠遊／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站搭車，以節省排隊等候時間。另外，母親節疏運期間「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案仍適用，定期、回數票均照常使用，效期不另展延；「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」暫不適用。

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