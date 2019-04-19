時刻出色：RADO 藍白陶瓷

2019-04-19

記者林欣若／台北報導

隨心變換錶帶、多色錶盤，腕錶是最具變化的個人配件。

宣揚女力

雷達（RADO）透過與各領域的設計人才合作，為腕錶增添人文氣息，全新True Thinline真我超薄系列宣揚女力，與多位女性設計師合作，設計師們以獨特視角詮釋雷達經典的彩色陶瓷，打造驚喜之作。

西班牙設計師Inma Bermúdez以獨特簡潔有趣的美學設計聞名，她的設計領域遍及燈具、花瓶、鐘錶、廚具、紡織品和浴室配件，由她設計的True Thinline真我超薄系列星鑽限量腕錶，巧妙運用光線反射及折射原理，在纖薄的陶瓷腕錶上營造出奇幻的深邃之感。錶盤外緣鑲嵌12顆精美小鑽石，加入精緻的金色細節，為冰冷的陶瓷增添溫暖質感、更加深邃耀眼。

另一款藍色陶瓷腕錶出自俄羅斯藝術家Evgenia Miro之手，她以色彩藝術聞名，這次與雷達合作，大膽使用鮮豔的色彩設計出了一隻活靈活現的孔雀，利用獨特的印刷技術將彩雀印製於錶背的藍寶石水晶玻璃上，腕錶正面則利用雷射雕刻技術在錶盤及錶帶刻劃出羽毛圖騰，細膩呈現羽毛輕盈及柔軟的線條，錶身以藍色高科技陶瓷製成，打造出尊貴的皇室藍色調。

圖片提供／RADO

Inma Bermúdez設計的RADO True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕錶，77,700元。

Inma Bermúdez設計的RADO True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕錶，77,700元。

Evgenia Miro設計的RADO True Thinline MY BIRD Limited Edition藍羽限量腕錶，77,700元。

Evgenia Miro設計的RADO True Thinline MY BIRD Limited Edition藍羽限量腕錶，77,700元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/