時刻出色：RADO 藍白陶瓷

記者林欣若／台北報導
隨心變換錶帶、多色錶盤，腕錶是最具變化的個人配件。
宣揚女力
雷達（RADO）透過與各領域的設計人才合作，為腕錶增添人文氣息，全新True Thinline真我超薄系列宣揚女力，與多位女性設計師合作，設計師們以獨特視角詮釋雷達經典的彩色陶瓷，打造驚喜之作。
西班牙設計師Inma Bermúdez以獨特簡潔有趣的美學設計聞名，她的設計領域遍及燈具、花瓶、鐘錶、廚具、紡織品和浴室配件，由她設計的True Thinline真我超薄系列星鑽限量腕錶，巧妙運用光線反射及折射原理，在纖薄的陶瓷腕錶上營造出奇幻的深邃之感。錶盤外緣鑲嵌12顆精美小鑽石，加入精緻的金色細節，為冰冷的陶瓷增添溫暖質感、更加深邃耀眼。
另一款藍色陶瓷腕錶出自俄羅斯藝術家Evgenia Miro之手，她以色彩藝術聞名，這次與雷達合作，大膽使用鮮豔的色彩設計出了一隻活靈活現的孔雀，利用獨特的印刷技術將彩雀印製於錶背的藍寶石水晶玻璃上，腕錶正面則利用雷射雕刻技術在錶盤及錶帶刻劃出羽毛圖騰，細膩呈現羽毛輕盈及柔軟的線條，錶身以藍色高科技陶瓷製成，打造出尊貴的皇室藍色調。
圖片提供／RADO
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Inma Bermúdez設計的RADO True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕錶，77,700元。
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Inma Bermúdez設計的RADO True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕錶，77,700元。
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Evgenia Miro設計的RADO True Thinline MY BIRD Limited Edition藍羽限量腕錶，77,700元。
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Evgenia Miro設計的RADO True Thinline MY BIRD Limited Edition藍羽限量腕錶，77,700元。
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