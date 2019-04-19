時刻出色：TITONI 5色快拆錶帶

2019-04-19

記者林欣若／台北報導

隨心變換錶帶、多色錶盤，腕錶是最具變化的個人配件。

百年品牌變年輕

瑞士梅花錶（TITONI）今年歡慶品牌100週年，經典的Master Series 大師系列或是Cosmo Young 宇宙系列都以「買得起的高品質」為訴求，因此號召一群務實的粉絲。但百年品牌始終有穩重、老氣的包袱，全新Miss Lovely快拆系列以彩色皮錶帶和鏈帶，為梅花錶帶來耳目一新的年輕風貌。

Miss Lovely快拆系列錶盤上輕巧鑲嵌的寶石時標，散發剛剛好的華麗感，與珍珠母貝錶盤的細緻光澤相互輝映，橢圓形鏤空時針頂部綴以三角裝飾，是精巧的細節，翻至錶背則有驚喜的魔術窗（Magic Window），透明的錶殼底蓋能一窺ETA 2671自動機芯以及18K鍍金的華美自動擺陀，盡顯腕錶內部精緻的工藝結構。錶款搭載Quick Change System快拆系統，透過簡單按鍵可快速更換紅色、藍色、駝色、米色皮革錶帶以及精鋼錶帶，是靈活又實用的設計。

圖片提供／TITONI

快拆功能讓佩帶者可依照心情和場合，選擇鮮明的多色錶帶，皮革錶帶3,500元。

TITONI Miss Lovely時尚快拆系列（玫瑰金錶圈款），35,200元。

TITONI Miss Lovely珍珠母貝錶盤搭配寶石時標，凸顯女性優雅。

TITONI Miss Lovely透明的錶殼底蓋可欣賞機芯結構，自動上鏈機芯動力儲存40小時。

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