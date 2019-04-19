時刻出色：Garmin 30色快拆錶帶

2019-04-19

記者林欣若／台北報導

隨心變換錶帶、多色錶盤，腕錶是最具變化的個人配件。

彩色錶帶好時尚

Garmin以汽車導航起家，近年來轉型全力發展腕錶系列，除了專為旅行與運動打造、功能包山包海的智能腕錶，在外型設計上也下了不少工夫，希望打造內外兼具的時尚全能錶款，全新推出的vivomove HR敲敲系列，以多色快拆式錶帶專攻女性消費族群。

vivomove HR敲敲系列延續Garmin智能腕錶的完整功能，包括智慧串聯手機訊息、計算熱量消耗、追蹤心跳、評估壓力指數、睡眠監測，外型更花俏時髦，四款春季錶殼配色包括玫瑰金、金漾黑、極光銀、燦光金，選色豐富，細緻光澤感的金屬錶身結合隱藏觸控螢幕和實體指針，凸顯優雅質感；快拆錶帶的設計，可隨心情變換風格，優雅經典的小牛皮皮革錶帶、親膚材質的運動矽膠錶帶，近30種不同材質與顏色的快拆式錶帶，盡情展現時尚樣貌。

圖片提供／Garmin

Garmin vivomove HR搭配快拆式錶帶，瞬間轉換風格，矽膠錶帶1,050元、皮革錶帶2,100元。

觸控式錶盤有多種面盤選擇，加上快拆錶帶，Garmin vivomove HR可變換多種風格。

觸控式錶盤有多種面盤選擇，加上快拆錶帶，Garmin vivomove HR可變換多種風格。

Garmin vivomove HR金漾黑，搭配矽膠錶帶8,940元。

Garmin vivomove HR玫瑰金，搭配皮革錶帶9,990元。

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