時刻出色：MIDO 多色錶盤

2019-04-19

記者林欣若／台北報導

隨心變換錶帶、多色錶盤，腕錶是最具變化的個人配件。

蓮花綻放

MIDO以建築為靈感推出多款經典錶款，新作Rainflower花雨系列以新加坡濱海金沙藝術科學博物館為靈感，博物館的建築外觀有如綻放的白色蓮花，Rainflower花雨系列以簡潔的線條感、柔美曲線，彰顯這棟獨特建築物的迷人姿態。

Rainflower花雨系列每只錶款的面盤，皆配有專屬的花瓣裝飾，璀璨鑽石光芒搭配淡藍色珍珠母貝錶盤，在不同的光線折射下，蓮花花瓣產生微妙的光影變化；棕色珍珠母貝錶盤知性優雅，搭配同色系皮革錶帶，展現自信姿態；柔美的粉紅寶石點綴在白色面盤上，是最受女性歡迎的婉約風格；白色粒面錶盤以PVD玫瑰金不鏽鋼羅馬數字刻度點綴，簡潔大方。腕錶搭載全新一代Caliber 80自動上鏈機芯，動力儲存長達80小時。

圖片提供／MIDO

維密天使羅咪‧史翠德（Romee Strijd）佩帶Rainflower花雨系列鑲鑽女錶。（翻攝自Mido Watches Facebook）

MIDO Rainflower花雨系列鑲鑽女錶（藍色母貝款），30,500元。

MIDO Rainflower花雨系列鑲鑽女錶（棕色母貝款），31,600元。

MIDO Rainflower花雨系列鑲鑽女錶（粉紅寶石款），34,100元。

MIDO Rainflower花雨系列鑲鑽女錶（白色粒面款），31,600元。

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