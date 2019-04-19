精品數位方程式：人生勝利組 時尚一妹Kaia Gerber

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

當千禧世代成為精品消費主力，如何吸引千禧世代多看一眼，是品牌的共同課題。除了設計往年輕人的喜好靠攏，找個年輕人認同的對象當代言人，彷彿成了精品數位方程式，更進一步拉近與千禧世代的距離。

人生勝利組 時尚一妹

凱亞．葛柏（Kaia Gerber）無疑是近年竄起最快的模特兒。她遺傳了超模媽媽辛蒂．克勞馥（Cindy Crawford）的美貌與長腿，在富裕的環境中成長，10歲時就為Versace童裝走秀，2016年底與媽媽一同登上時尚雜誌封面，就讓眾人驚豔；2017年全家人一同拍攝Omega手錶形象廣告，全家人的高顏值更引起網上瘋狂討論，旋即於當年9月橫掃2018春夏時裝週各大品牌，為alexanderwang紐約封街大秀走開場證明自己天生名模氣場，卡爾‧拉格斐對她的重用奠定她一線模特兒的地位，而且聲勢不墜，以今年3月剛結束的2019秋冬時裝週為例，Chanel、Stella McCartney、Givenchy、Valentino、Fendi、Chloe、Lanvin、Saint Laurent、Salvatore Ferragamo、Versace、Moschino、Prada、Max Mara、Marc Jacobs、Michael Kors、Coach、Longchamp的伸展台上都有她的身影，更是Chanel與Fendi春夏、秋冬與高級訂製服秀的鐵咖。

圖片提供／Chanel、 CALVIN KLEIN

凱亞．葛柏擔綱Chanel 18春夏包包形象廣告主角。

CALVIN KLEIN JEANS 18春夏形象廣告主角為凱亞．葛柏。

討論熱點：綜觀凱亞的Instagram，大多是她工作的照片，只有偶爾貼幾張度假照，此外就是逢年過節的祝福，連自拍照都很少，就像單純的鄰家女孩般討人喜歡。掌握420萬Instagram粉絲的她也是精品廣告的最愛之一，曾拍過Chanel、CALVIN KLEIN JEANS、Versace 、Moschino、Saint Laurent的形象廣告，今年春夏新加入Fendi、Jimmy Choo與Stella McCartney。（翻攝自Instagram @kaiagerber）

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