精品數位方程式：數位行銷 力求好感

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

當千禧世代成為精品消費主力，如何吸引千禧世代多看一眼，是品牌的共同課題。除了設計往年輕人的喜好靠攏，找個年輕人認同的對象當代言人，彷彿成了精品數位方程式，更進一步拉近與千禧世代的距離。

數位行銷 力求好感

現代精品行銷，數位媒體已是不可或缺的一塊，除了官網，品牌也紛紛開通Facebook、Instagram、Youtube等社群媒體官方帳號，創建合適的內容，甚至要針對平台特性開發專屬內容，增加與顧客們的互動與好感。

Fendi為了今年重新推出的Baguette Bag系列煞費苦心，除了以Baguette Bag為人所熟知的影集「慾望城市」為藍本，自全球找來各領域年輕優秀的女性扮演閨密，拍攝3支#BaguetteFriendsForever時尚短片在各網路平台播放，紐約篇還找來Sarah Jessica Parker客串，企圖引發第一代Baguette Bag使用者的懷舊情懷。同時，也針對年輕人重度使用的Instagram，而且是年輕人偏愛的限時動態（Story）功能推出動態貼圖，發布限時動態時點選右上角選項中央的方形笑臉圖示，跳出搜尋列時輸入FENDI Baguette，就有此系列可愛動態貼圖可供下載使用，為現代閨密們增添樂趣。

圖片提供／Fendi

Fendi #BaguetteFriendsForever時尚短片以影集「慾望城市」為藍本，邀請全球各領域的年輕優秀女性扮演閨密，推廣全新推出的Baguette系列。

Fendi #BaguetteFriendsForever時尚短片紐約篇邀請Sarah Jessica Parker客串，欲勾起第一代Baguette Bag顧客回憶。

Fendi推出Baguette動態貼圖，讓年輕人玩Instagram限時動態時可用。

於Instagram發布限時動態時，點選右上角選項中央方形笑臉圖示。

於跳出搜尋列輸入「FENDI Baguette」

即可使用FENDI Baguette系列可愛動態貼圖。

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