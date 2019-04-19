精品數位方程式：社群時代 人人皆名人

記者王瀅娟／台北報導
當千禧世代成為精品消費主力，如何吸引千禧世代多看一眼，是品牌的共同課題。除了設計往年輕人的喜好靠攏，找個年輕人認同的對象當代言人，彷彿成了精品數位方程式，更進一步拉近與千禧世代的距離。
社群時代 人人皆名人
過往精品喜愛的形象廣告代言人，能請到全球知名的歌星或影星是大事件，然而在社群媒體興起之後，年輕世代心目中的「名人」未必只有明星，他們追蹤的網紅們或許對他們來說更具吸引力。當Instagram成為年輕世代主要使用的社群媒體後，這群很會穿搭、很愛拍照分享享樂生活的網紅們，已經逐漸取代明星與總編輯們在秀場第一排的座位，甚至開始搶下明星與超模們的代言飯碗。
近年積極搶攻年輕世代的Salvatore Ferragamo，今年推出全新Gancini Monogram系列時，找來的合作宣傳對象便是時尚網紅們，由Bryanboy、Caro Daur、Pelayo Diaz、Carlo Sestini、Susie Bubble、Aureta Thomollari、Tamu McPherson與Diet Prada等擁有眾多Instagram粉絲的時尚意見領袖們一起演出宣傳短片。Bryanboy同時擔綱「導演」，發想的短片竟是挖苦網紅們的各種誇張行徑，包括無論去哪都想免費、拍照怎麼拍都不滿意、修片修到周圍景色都變形、#ootd但身上穿的其實都是借來的、為拍照貼文拍到菜都涼了等等，令人不禁莞爾，比起燈光美氣氛佳的精緻大片，更容易拉近與年輕人的距離，尤其是像Salvatore Ferragamo這種一向給人正經八百印象的品牌。
圖片提供／Salvatore Ferragamo
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Salvatore Ferragamo邀請全球知名Instagram紅人演繹品牌全新的Gancini Monogram系列。
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Bryanboy參與Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片構思與演出，在6支短片中演出5支。
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Aureta Thomollari（左）及Tamu McPherson（右）參與Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片演出。
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Susie Bubble在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「拍食物拍不停」的網紅。
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Caro Daur在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「朋友怎麼拍都不滿意」的網紅。。
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Pelayo Diaz在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「在精品店試穿半天拍完照Po Instagram後就落跑」的網紅。。
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Carlo Sestini在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「去哪都要求免費」的網紅。
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