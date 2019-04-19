精品數位方程式：社群時代 人人皆名人

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

當千禧世代成為精品消費主力，如何吸引千禧世代多看一眼，是品牌的共同課題。除了設計往年輕人的喜好靠攏，找個年輕人認同的對象當代言人，彷彿成了精品數位方程式，更進一步拉近與千禧世代的距離。

社群時代 人人皆名人

過往精品喜愛的形象廣告代言人，能請到全球知名的歌星或影星是大事件，然而在社群媒體興起之後，年輕世代心目中的「名人」未必只有明星，他們追蹤的網紅們或許對他們來說更具吸引力。當Instagram成為年輕世代主要使用的社群媒體後，這群很會穿搭、很愛拍照分享享樂生活的網紅們，已經逐漸取代明星與總編輯們在秀場第一排的座位，甚至開始搶下明星與超模們的代言飯碗。

近年積極搶攻年輕世代的Salvatore Ferragamo，今年推出全新Gancini Monogram系列時，找來的合作宣傳對象便是時尚網紅們，由Bryanboy、Caro Daur、Pelayo Diaz、Carlo Sestini、Susie Bubble、Aureta Thomollari、Tamu McPherson與Diet Prada等擁有眾多Instagram粉絲的時尚意見領袖們一起演出宣傳短片。Bryanboy同時擔綱「導演」，發想的短片竟是挖苦網紅們的各種誇張行徑，包括無論去哪都想免費、拍照怎麼拍都不滿意、修片修到周圍景色都變形、#ootd但身上穿的其實都是借來的、為拍照貼文拍到菜都涼了等等，令人不禁莞爾，比起燈光美氣氛佳的精緻大片，更容易拉近與年輕人的距離，尤其是像Salvatore Ferragamo這種一向給人正經八百印象的品牌。

圖片提供／Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo邀請全球知名Instagram紅人演繹品牌全新的Gancini Monogram系列。

Bryanboy參與Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片構思與演出，在6支短片中演出5支。

Aureta Thomollari（左）及Tamu McPherson（右）參與Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片演出。

Susie Bubble在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「拍食物拍不停」的網紅。

Caro Daur在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「朋友怎麼拍都不滿意」的網紅。。

Pelayo Diaz在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「在精品店試穿半天拍完照Po Instagram後就落跑」的網紅。。

Carlo Sestini在Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片中飾演「去哪都要求免費」的網紅。

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