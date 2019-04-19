精品數位方程式：潮牌+網紅 粉絲倍增

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

當千禧世代成為精品消費主力，如何吸引千禧世代多看一眼，是品牌的共同課題。除了設計往年輕人的喜好靠攏，找個年輕人認同的對象當代言人，彷彿成了精品數位方程式，更進一步拉近與千禧世代的距離。

潮牌+網紅 粉絲倍增

精品與高街品牌合作蔚為風潮，Versace今年春夏也加入此行列，找上來自紐約的Kith，推出聯名系列。奢華面料、金碧輝煌的巴洛克圖騰，表現在運動服、鋪棉外套、連帽大學衣、單車車褲等街頭風味十足的服裝款式上，Logo如同一種宣言或標語，爬滿外套、上衣與套裝上。復刻90年代推出的男士球鞋Amico Trainer加上Logo點綴，是名符其實的老爹鞋。同時，找來Instagram粉絲一個多過一個的男模拉奇．布魯．史密斯（Lucky Blue Smith）與超模貝拉．哈蒂德（Bella Hadid）拍攝形象廣告，積極拉攏年輕族群。

圖片提供／Versace

貝拉．哈蒂德為Kith X Versace聯名系列形象廣告主角，盡展冷豔神秘的性感風情。

拉奇．布魯．史密斯為Kith X Versace聯名系列形象廣告主角，展現街頭潮流風格。

Kith X Versace聯名系列復刻90年代Amico Trainer運動鞋。

Kith X Versace聯名系列復刻90年代Amico Trainer運動鞋。

討論熱點：貝拉的Instagram粉絲高達2,340萬人。長相較成熟的她其實年僅22歲，自2016年坎城影展上以一襲紅色高衩禮服驚豔紅毯後，神祕冷調的性感形象就成為其招牌，也走出與姊姊吉吉．哈蒂德完全不一樣的路。雖然形象很酷，但她私下其實很愛笑，也愛在Instagram曬自拍美照，與時下年輕人沒什麼兩樣。而她愛穿運動鞋也是出了名的，腳上常見最新、最潮的球鞋。

討論熱點：拉奇16歲出道，白金色的頭髮、冰藍色的眼珠，高身兆而削瘦的身材，有別於當時一片男人味濃厚的肌肉男模，因而有「天使男模」的稱號，風靡眾多粉絲，2015年巴黎男裝週的交通甚至曾因為粉絲追星而癱瘓。更重要的是，台上的他拍照很有明星氣質，私下也很自然地在Instagram分享自己的私人生活，是原生於網路世代的時尚偶像，擁有320萬Instagram粉絲的影響力不容小覷。

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