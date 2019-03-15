〈粉紅女孩美一步！〉adidas蘭花黑粉

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

如櫻花綻放般浪漫、如戀愛般甜蜜，粉色是春季最應景的顏色，運動鞋換上粉色新裝，踩踏出好心情。

蘭花黑粉

Bat Orchid，蝙蝠蘭花，以奪目對比的色彩成為叢林裡最醒目的主角，adidas UltraBOOST 19鞋款以這種珍稀植物為靈感，推出全新黑粉配色，為充滿科技未來感的鞋款增添優雅時尚。

adidas UltraBOOST 19將經典的UltraBOOST跑鞋解構，除了使用360°Primeknit針織鞋面，更搭載新型的Torsion Spring抗扭轉系統，賦予雙足落地時優越的穩定性，同時採用增量的BOOST中底以及3D Heel Frame立體後跟穩定結構，以紮實回彈腳感及支撐效果，全面升級舒適度。女鞋鞋面由優雅的黑色與亮眼的粉色交織而成，男鞋以藕粉色搭配黑色，營造出低調卻別緻細膩的視覺效果。

圖片提供／adidas

adidas UltraBOOST 19 Bat Orchid全新黑粉配色象徵每位自信的女性都以獨一無二的姿態，在世界上綻放著優雅耀眼的光芒，5,990元。

adidas UltraBOOST 19 Bat Orchid黑粉配色同時推出男款，以藕粉色搭配黑色構成鞋面，5,990元。

adidas集結眾多跑者的數據，打造舒適升級的UltraBOOST 19。

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