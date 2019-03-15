〈粉紅女孩美一步！〉Keds戀愛珊瑚粉

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

如櫻花綻放般浪漫、如戀愛般甜蜜，粉色是春季最應景的顏色，運動鞋換上粉色新裝，踩踏出好心情。

戀愛珊瑚粉

Keds以網球鞋Champion起家，保留網球的優雅精神、再加上青春甜美特質，Keds之後發展出的鞋款少女感十足，今年春季以戀愛的粉色系為主題，Keds旗下明星鞋款包括ANCHOR、KICKSTART、DOUBLE DECKER和TIEBREAK都換上粉色布面或是皮革，點綴春季浪漫。

Keds使用的珊瑚粉色介於粉紅和粉橘之間，甜美而不甜膩，帆布和皮革材質讓珊瑚粉色呈現不同風格，DOUBLE DECKER以滿版亮片刺繡打造波光粼粼效果，其他鞋款則搭配魔鬼氈或穿孔設計，滿足各種穿搭風格，白色橡膠鞋底與珊瑚粉色鞋面層疊對比出恰到好處的柔和甜美。

圖片提供／Keds

Keds代言人Krystal以粉色鞋款搭配丹寧洋裝，展現率性甜美。

Keds推出一系列戀愛粉色系，打造舒服純淨的運動時尚。

Keds ANCHOR，2,690元。

Keds DOUBLE DECKER，2,290元。

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