〈粉紅女孩美一步！〉Onitsuka Tiger冰淇淋粉

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

如櫻花綻放般浪漫、如戀愛般甜蜜，粉色是春季最應景的顏色，運動鞋換上粉色新裝，踩踏出好心情。

冰淇淋粉

Onitsuka Tiger的MEXICO 66鞋款誕生於1966年，是第一款以亞瑟士虎爪紋（Tiger Stripe）為主要裝飾的鞋款，1968年的墨西哥奧運場上，日本代表隊穿上這款鞋亮相，讓MEXICO 66一炮而紅，50多年來，MEXICO 66除了原始版本，也不斷推出與時俱進的全新款式，豐富的材質和色彩變化，讓MEXICO 66成為跨越世代的百搭鞋款。

今年春季全新推出的MEXICO 66 SLIP-ON粉嫩配色以清涼的冰淇淋為靈感，鞋面採用橫條紋布面，搭配海洋藍、蜜桃粉與可可色系，隨著不同配色的穿搭，展現休閒清新氣息；MEXICO 66 SLIP-ON 腳背內藏鬆緊帶以增加服貼感，輕量且容易穿脫，是春季旅遊最佳旅伴。

圖片提供／Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger推出以冰淇淋為靈感的MEXICO 66 SLIP-ON粉嫩配色。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SLIP-ON，2,300元。

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