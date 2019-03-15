〈粉紅女孩美一步！〉PUMA加州復古粉

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

如櫻花綻放般浪漫、如戀愛般甜蜜，粉色是春季最應景的顏色，運動鞋換上粉色新裝，踩踏出好心情。

加州復古粉

厚實大底、寬版楦頭，PUMA重新詮釋80年代風靡一時的網球鞋PUMA California，以粉藕色和粉膚色帶來復古甜美。

PUMA California的皮革鞋面在鞋頭處有網眼設計，加上厚實的中底，整體呈現低調簡約風格，在80年代掀起厚底風潮，PUMA看好持續熱燒的復古浪潮，以復古網球外型的PUMA California為原型，揮灑春漾新色，推出以加州陽光海灘為主題的厚底時尚美鞋PUMA Cali Nubuck。

PUMA Cali Nubuck保留標誌性的網眼設計，首創以磨砂皮革鞋面打造微麂皮視覺效果，增添復古質感，PUMA全球女力大使Selena Gomez以一身羅紋運動裙裝讓身材曲線畢露，俏皮可愛、微露性感魅力，腳踩粉藕色PUMA Cali Nubuck鞋款，以「DO YOU 我就這樣」的無畏態度勇於展現自己，散發如同加州陽光般燦爛的自信光彩。

圖片提供／PUMA

PUMA Cali Nubuck粉膚色，2,980元。

PUMA Cali Nubuck粉藕色，2,980元。

PUMA經典羅紋曲線短袖T-shirt 1,080元、經典羅紋側開短裙1,380元、Cali Nubuck 2,980元。

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