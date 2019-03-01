《2019日內瓦錶展專輯》冒險時刻 精采體驗（4）：Panerai

2019-03-01

記者林欣若／日內瓦報導

買錶 送體驗

不論是深潛或是帆船賽，沛納海（Panerai）均打造機能突出、能完美進行各項賽事的錶款，而如何展現腕錶的最佳性能，實際體驗是最有說服力的方式，所以沛納海乾脆推出「用錢也買不到的體驗」。

沛納海在SIHH展前已預告推出品牌大使、法國世界自由潛水冠軍Guillaume Néry的限量Submersible錶款，展場上加碼宣布，購買錶款就可與Guillaume Néry一同在法屬波利尼西亞的茉莉亞島（Moorea）深潛、賞鯨；另一位品牌大使Mike Horn是知名探險家，縱橫地球上人類可涉足的每個角落，深入最極端的環境，豐富的探索體驗，讓他對地球瞭如指掌，沛納海推出Submersible專業潛水腕錶Mike Horn版，以Eco-TitaniumTM環保鈦金屬物料打造，購買腕錶就能和Mike Horn一同踏上極地，進行環保探險之旅；Submersible Marina Militare Carbotech專業潛水碳纖維腕錶則是十足軍事風，獨一無二的迷彩紋理，與碳製錶盤設計相輔相成，錶背鐫刻Comsubin軍徽，購買腕錶，就能前往義大利與突擊隊Comsubin一同體驗兩天精實的軍事訓練。

圖片提供／Panerai

Panerai Submersible Marina Militare Carbotech專業潛水碳纖維腕錶，全黑設計利用深邃的軍綠色點綴細節，包括Super-LumiNova強力夜光塗層，令錶盤上的指針、時標和旋轉錶框在黑暗中清晰可見。

Mike Horn是傑出的探險家，與沛納海合作超過15年，現為品牌大使。

Panerai Submersible專業潛水腕錶Mike Horn版，錶背鐫刻Mike Horn的簽名，以及靈感擷取自海洋生物的圖案。

Panerai Submersible專業潛水腕錶Mike Horn版，配備專業潛水腕錶的必備功能，包括單向旋轉錶框，可精確計算每次下潛的時間，新穎的設計與沛納海經典款式截然不同。

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