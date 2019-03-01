《2019日內瓦錶展專輯》冒險時刻 精采體驗（3）：Roger Dubuis

2019-03-01

記者林欣若／日內瓦報導

腕上超跑 風馳電掣

羅杰杜彼（Roger Dubuis）與藍寶堅尼（Lamborghini）合作的錶款，對錶迷和超跑迷而言，都是夢幻逸品，以經典Lamborghini Huracán超級跑車為靈感的Excalibur Huracán時計系列，將Huracán超跑的美學特色，特別是極具傳奇色彩的六角形標誌融入錶款設計，戴上腕錶便能感受超跑的風馳電掣。

腕錶搭載RD630自動上鏈鏤空機芯，配備了以12°傾斜設置的擺輪，是羅杰杜彼與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門合作的標誌性機芯元素，以Huracán跑車輪胎為靈感而創造出的360°擺陀在快速旋轉時呈現出迷人的視覺效果，彷佛疾馳中的超級跑車車輪所散發出的速度感，錶冠的設計靈感來自超跑車的車輪螺母，每一處細節都充滿超跑魂。

圖片提供／Roger Dubuis

Roger Dubuis Excalibur Huracán Performante腕錶，鏤空機芯的迷人結構則展現出羅杰杜彼駕馭高複雜和創意性鏤空工藝的超卓實力，約1,710,000元。

Roger Dubuis Excalibur Huracán EVO腕錶，鏤空錶盤，黑色下層盤緣及鍍銠上層盤緣，鍍銠分鐘圈與覆有白色SLN夜光塗料的五分鐘螺絲刻度，黑色PVD塗層18K金指針，約1,540,000元。

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