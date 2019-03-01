《2019日內瓦錶展專輯》冒險時刻 精采體驗（1）：Cartier

2019-03-01

記者林欣若／日內瓦報導

破紀錄之作 致敬傳奇飛行員

飛行員阿爾伯特‧山度士‧杜蒙（Alberto Santos-Dumont）為了在狹小的機艙內更容易讀取時間，他在1904年向路易‧卡地亞（Louis Cartier）求助，卡地亞與鐘錶大師Edmond Jaeger合作，為山度士量身打造一只能戴在手腕上的錶款，並命名為Santos，這也是全球第一款皮帶腕錶。

為了能更優遊自在地翱翔天際，卡地亞今年全新推出Santos Squelette Noctambule腕錶，錶橋上覆以Super-Luminova夜光塗層，在白天不易察覺，入夜後即可藉著日間積聚的光源而發光，克服夜間飛行的讀時障礙；另一款Santos de Cartier計時碼錶則專為寫下紀錄而打造，9點鐘位置設有單一啟動／停止按鈕，透過錶冠則可重設計時功能，兼顧優雅設計和人體工學，腕錶搭載卡地亞1904-CH MC型工作坊精製機芯，其結構精密細緻，結合了導柱輪、垂直離合器、線性歸零錘等進行計時工作的零件，設計強調大膽精準，向不斷打破飛行紀錄的山度士致敬。

圖片提供／Cartier

卡地亞以雲朵繚繞裝置，強調Santos大膽創新、征服天空，精益求精、對抗重力的精神。（歐新社）

Cartier Santos Squelette Noctambule腕錶，搭載9619 MC型手動上鏈機芯，約 825,000元。

Cartier Santos de Cartier計時碼錶，約276,000元。

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