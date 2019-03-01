《2019日內瓦錶展專輯》冒險時刻 精采體驗（2）：Montblanc

2019-03-01

記者林欣若／日內瓦報導

征服山岳 精準時計

萬寶龍（Montblanc）的展場今年以大片的原木和植栽牆為主體，中央的投影機則投放出大片白雪覆蓋的山岳，充滿大自然原始氣息的布置，帶出了今年的主題：山岳冒險。

萬寶龍旗下的Minerva腕錶，在1920、30年代推出一系列軍用與山岳探險用途的腕錶，萬寶龍以此為靈感，推出全新1858系列，青銅錶殼採拋光緞紋面處理，斜切邊處理的錶耳在設計上更為纖薄，青銅隨著時間流逝會產生顏色上的變化，加強復古懷舊感，為了提升時間讀取的清晰度與設計感，卡其綠錶盤與景泰藍設計的傳統教堂式冷光微拱指針形成鮮明亮眼的對比。錶背採用鈦材質，外覆一層青銅色鍍膜，以降低對皮膚造成過敏的情況，編織NATO錶帶由位於法國、營運150多年的傳統編織廠以手工方式製作，精緻耐用、佩戴舒適。

圖片提供／Montblanc

萬寶龍展場讚頌大自然的雄偉美麗。

Montblanc 1858系列Geosphere腕錶限量款1858，約205,800元。

Montblanc 1858系列自動計時碼錶限量款1858，約163,800元。

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