《2019日內瓦錶展專輯》奢華時刻 璀璨流光（4）：Piaget

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

以珍貴材質和珍稀寶石，打造手錶如腕上珠寶，隨著手腕擺動，散發璀璨流光。

金質工藝 金光熠熠

細軟的沙灘、舒適的躺椅，熱帶棕櫚樹、帥氣的bartender搭配慵懶的音樂，伯爵（Piaget）將海灘風光搬進展場，天花板上時髦的吊燈映照出的光線猶如陽光灑落，將展場染成一片金黃，呼應「Sunny Side of Life」的品牌精神，也帶出金輝熠熠這個主題。

伯爵將黃金這個傳統貴金屬打造出摩登新風貌，在日內瓦Plan-les-Ouates的伯爵工坊內，工匠以出神入化的手藝打造出各具特色的金質手鐲，伯爵成功還原昔日的金工技術，經典重現1960至1970年代Piaget Society光芒四射的優雅盛世。2019新作Possession手鐲腕錶將18K黃金拉成柔韌如絲的金線，編織成厚實柔軟的米蘭織帶，18K玫瑰金錶殼鑲飾162顆圓形美鑽、珍珠貝母錶盤鑲飾11顆鑽石時標，是氣勢十足的珠寶腕錶。

圖片提供／Piaget

伯爵展場以金色陽光沙灘為主題，呼應一系列金質腕錶。

Piaget Possession手鐲腕錶，搭載56P石英機芯，約1,810,000元。

Possession手鐲腕錶可與Possession系列手環、戒指、項鍊完美搭配。

Piaget Limelight Gala腕錶，18K玫瑰金錶殼鑲有42顆圓形美鑽，約2,640,000元。

Limelight Gala的金質工藝鏈帶以手工雕鑿出細緻紋理。

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