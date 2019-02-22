《2019日內瓦錶展專輯》奢華時刻 璀璨流光（1）：Panthère de Cartier

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

以珍貴材質和珍稀寶石，打造手錶如腕上珠寶，隨著手腕擺動，散發璀璨流光。

美洲豹手鐲錶 加寬演繹

卡地亞（Cartier）的品牌靈魂：美洲豹昂首於展場，將金色為主題的空間襯托得更有氣勢，今年全新推出Panthère de Cartier美洲豹腕錶，以加寬的鏈帶打造腕錶有如手鐲，完美演繹卡地亞的珠寶設計巧思。

Panthère de Cartier手環腕錶在井然有序的鏈帶排列中，刻意讓部分鏤空，佩帶時肌膚若隱若現，增加趣味變化，雖是金屬打造的鏈帶，但經過精算的比例，鏈帶流暢柔滑、服貼手腕，錶盤的位置刻意偏離中心，讓整體腕錶的焦點落於鏈帶，凸顯珠寶角色。除了以白K金、黃K金、玫瑰金等各種材質打造鏈帶，也加入黑色真漆、鑽石點綴出各種圖案，不論腕錶轉動到哪個角度，都是出色的珠寶配飾。

圖片提供／Cartier

美洲豹是卡地亞的品牌靈魂，自然成為展場主角。

Panthère de Cartier手環腕錶，玫瑰金鏈帶，錶圈鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約1,340,000元。

Panthère de Cartier手環腕錶，黃K金及黑色真漆鏈帶，約1,530,000元。

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