《2019日內瓦錶展專輯》奢華時刻 璀璨流光（2）：Cartier Baignoire Allongée

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

以珍貴材質和珍稀寶石，打造手錶如腕上珠寶，隨著手腕擺動，散發璀璨流光。

超級橢圓 鑽石之浴

1912年，腕錶剛開始取代懷錶，外型上仍承襲懷錶的渾圓線條，路易‧卡地亞大膽將渾圓線條拉長為橢圓形，有如浴缸形狀，Baignoire（浴缸）命名由此而來；到了1958年，卡地亞正式推出Baignoire腕錶，微彎橢圓形錶殼、刻有羅馬數字或阿拉伯數字的錶盤為其標誌，60年代再推出Baignoire Allongée腕錶，超乎尋常的橢圓比例讓腕錶在纖細的手腕上更顯個性。

今年全新Baignoire Allongée腕錶沿襲原作精神，除了鮮明的橢圓型錶殼，卡地亞也融合更多珠寶工藝，在實心黃K金的錶圈上點綴源自於卡地亞珠寶系列的巴黎飾釘，錶盤上則是滿滿的圓形切割明亮鑽石，不論是錶圈或是錶盤上的鑽石，都必須配合Baignoire Allongée特殊的橢圓弧形而審慎評估鑲嵌角度，因此提升了鑲嵌的難度。

圖片提供／Cartier

Cartier Baignoire Allongée腕錶，錶圈飾有巴黎飾釘，錶盤鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，中型款約1,420,000元。

Cartier Baignoire Allongée腕錶，白K金錶殼、錶盤及錶帶皆鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，中型款約4,590,000元。

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