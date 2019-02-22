《2019日內瓦錶展專輯》奢華時刻 璀璨流光（3）：Audemars Piguet

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

以珍貴材質和珍稀寶石，打造手錶如腕上珠寶，隨著手腕擺動，散發璀璨流光。

璀璨寶石 耀眼之河

愛彼（Audemars Piguet）自2013年開始發展高級珠寶腕錶系列，以大自然為靈感，透過精湛的寶石切割和鑲嵌技術，呈現壯麗的自然景象，今年愛彼以品牌發源地布拉蘇斯（Le Brassus）的奧爾布河（Orbe）為主題，推出全新Sapphire Orbe珠寶腕錶，以各種漸層色調的寶石勾勒出璀璨耀眼的河流。

為了表現從日暮到黎明的奧爾布河美景，愛彼精挑6種色調的藍色和橙色寶石，整只腕錶鑲嵌超過12,000顆寶石，其中包含尺寸從0.5毫米到1.5毫米共20種大小不一的寶石，搭配一層層如河流漩渦的結構，從不同角度可以欣賞不同寶石折射出的色彩變化。漩渦中央約2公分的球體可翻轉倒置顯示錶盤，橙色寶石錶盤與藍鋼指針、周圍的藍色寶石和諧對比，錶帶以鉸接式鑲鑽零件組成，讓這款手鐲式的珠寶錶也有高靈活度和舒適感。

圖片提供／Audemars Piguet

藍色和橙色寶石交融出奧布爾河的黎明和日暮。

Sapphire Orbe超過12,000顆寶石，皆以手工鑲飾。

Sapphire Orbe中央球體可翻轉呈現錶盤。

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